Simona Halep și-a anunțat prezența la un turneu de top! Alte 9 nume grele sunt pe tablou

Joi, 05 Aprilie, 18:23

Liderul mondial Simona Halep a confirmat prezența la turneul Premier 5 de la Roma, care va avea loc la jumătatea lunii mai.

Organizatorii competiției din capitala Italiei au anunțat pe Twitter entry-list-ul turneului, unde se regăsesc, pe lângă Simona Halep, nume grele precum Serena Williams, Caroline Wozniacki, Maria Sharapova, Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Garbine Muguruza, Viktoria Azarenka, Karolina Pliskova sau Venus Williams.

