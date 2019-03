Simona Halep a declarat, miercuri, la Miami, într-o conferinţă de presă, că noul ei antrenor este Daniel Dobre, cu care a mai lucrat în trecut, chiar şi în perioada în care era pregătită de Darren Cahill.

Daniel Dobre și Simona Halep "Simona Halep a confirmat că l-a angajat în calitate de antrenor permanent pe Daniel Dobre, cu care a mai lucrat în trecut", a scris pe Twitter, jurnalistul Ben Rothenberg, colaborator al Ney York Times.



Simona Halep confirms she has hired a new full-time head coach: Daniel Dobre, a Romanian whom she has worked with before. #MiamiOpen

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 20, 2019

Și alt canal de tenis din... citeste mai mult

azi, 09:44 in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: TVR in