Simona Halep și-a aflat posibilele adversare de la Moscova

„Voiam să fac un mic anunţ. Am făcut un RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în următoarele zile, dar sper să revin repede pe teren şi vă voi ţine la curent. Mulţumesc mult pentru sprijin“, a scris Simona pe Twitter....

Adevarul, 2 Octombrie 2018