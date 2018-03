Luni, 12 Martie, 11:03

Simona Halep (1 WTA) a învins-o în această dimineață pe Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2, și s-a calificat în optimi la Indian Wells. Românca a ajuns astfel la un bilanț de 16-1 în 2018, singura înfrângere venind în finala de la Australian Open.

După victoria cu Dolehide, Halep a vorbit cu jurnaliștii americani despre aspectele care au ajutat-o să câștige meciul.

"În final, cred că am fost mai puternică în picioare. În plus, când a trebuit să închid punctele, am făcut-o. Sunt foarte foarte fericită pentru această victorie, a fost greu de obținut"

Spre deosebire de episoadele din trecut, Halep spune că... citeste mai mult