Simona Halep a făcut pereche cu Begu la Indian Wells, dar cele două au fost învinse în primul tur.

"Darren mi-a spus că trebuie să joc şi meciuri de dublu deoarece este un antrenament mai bun decât un meci normal. Antrenamentele oficiale sunt mai bune. Am văzut că m-a ajutat de fiecare dată de când am jucat dublu şi în proba de simplu.

Chiar şi la Indian Wells am venit mai bine la fileu şi din acest motiv am decis să joc mai mult la dublu. Vreau să joc cât mai mult la fileu", a afirmat Simona Halep la Indian Wells.

Alte subiecte pe Realitatea.net Simona Halep vs Caroline Dolehide // Simona Halep, moment de senzație după trei ani SIMONA HALEP, INDIAN WELLS //... citeste mai mult

azi, 17:19 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Realitatea in