Simona Halep scapă de presiunea a două importante concurente care o urmau îndeaproape în clasamentul WTA. Petra Kvitova și Stephans Sloane, care se află pe locurile 3 și 4 ale clasamentului mondial au fost eliminate la Indian Wells în fazele de început ale turneului. În clasamentul la zi cele trei jucătoare se află la distanțe minime. Halep are 5727 puncte, Kvitova-5605, Sloane-5277. Osaka , liderul mondial al momentului are 6871 de puncte, și continuă turneul după victoria la franțuzoaica Mladenovic. Simona Halep are duminică seara, de la ora 21 -ora României o partidă pentru calificare între cele 16 jucătoare care continuă cursa în... citeste mai mult

