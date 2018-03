Simona Halep revine în această săptămână pe hardul american. După semifinala pierdută la Indian Wells, liderul WTA va juca în perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

În urma tragerii la sorți a turului I care a avut loc azi noapte, Simona Halep va debuta direct în turul secund. Liderul lumii la feminin va evolua împotriva învingătoarei dintre Veronica Cepede Royg şi o altă jucătoare venită din calificări.

Main Draw @MiamiOpen, highlighted by some BIG 1Rs:

Serena Williams vs. Naomi Osaka

Victoria Azarenka vs. CiCi Bellis... citeste mai mult

azi, 09:12 in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: A1 in