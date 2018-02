Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha

Calificată în semifinalele turneului WTA Premier 5 de la Doha, Simona Halep a fost nevoită să se retragă din turneu din cauza unei accidentări la picior.

Simona Halep s-a retras de la Doha din cauza problemelor la piciorul drept. RMN-ul pe care l-a efectuat după meci a dezvăluit fluide și o tendinită.

“RMN-ul a dezvăluit că am fluite și o tendinită la al patrulea deget. Așa că trebuie să am grijă de această problemă și să mă gândesc mai întâi la sănătate. Astăzi a fost mai rău și de asta am luat această decizie. Nu este ușor, dar am vorbit cu doctorul meu. A spus că nu am timp... citeste mai mult