Ea a recunoscut că că aventura americană nu a fost una prea reuşită, dar spune că se va antrena mai mult pentru rezultate mai bune în viitor.

”Nu a fost prea reuşită pentru că nu m-am antrenat. N-am fost pregătită fizic de aceea şi rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng şi nici nu o să dramatizez. O să muncesc mai mult şi o să fie bine”, a declarat Simona Halep, la revenirea acasă

Numărul 1 WTA spune că nu are de gând să facă pauză. ”Nu. Am avut destulă pauză. Chiar de mâine o să încep să mă antrenez. Sunt obosită de pe drum, dar în rest sunt ok. Abia aştept să joc pe zgură. Am avut rezultate bune anul trecut. Merg cu încredere, dar vedem ce va fi. Nu... citeste mai mult

azi, 07:00 in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in