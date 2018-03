Aflată în SUA, unde participă la turneul de la Indian Wells, liderul clasamentului mondial, Simona Halep, s-a întâlnit cu o cunoscută actriţă de la Hollywood, Elisabeth Shue. Simona a postat pe o reţea de socializare o fotografie cu actriţa de 54 de ani şi cu fiica acesteia, Agnes, cu mesajul: „Am fost foarte onorată să o întâlnesc pe Elisabeth Shue şi pe frumoasa ei fiică. Îmi place ultimul ei film, «Bătălia sexelor»“.



În cariera sa, Elisabeth Shue a mai jucat în producţii precum The Karate Kid (1984), Back to the Future (partea a doua - 1989 şi a treia - 1990), The Saint (1997), Leaving Las Vegas (1995), Cocktail (1988) sau... citeste mai mult