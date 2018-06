Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, după o victorie în trei seturi împotriva fostului lider mondial Angelique Kerber, 6-7, 6-3, 6-2.

Simona Halep, meci dramatic în sferturi la Roland Garros

"Aveam nevoie să joc un meci așa strâns, mai ales cu Kerber. Nu este prea confortabil să joci contra ei. Mă bucur că am făcut un meci bun, că am putut să câștig și că am jucat mai bine decât la meciul precedent", a declarat Simona Halep prin telefon pentru TVR, după ce s-a calificat pentru a cincea oară în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

“A fost un meci extrem de... citeste mai mult

