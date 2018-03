"Am un respect ridicat pentru ce a făcut Caroline Dolehide. Am avut probleme în setul doi, dar am vrut să lupt până la capăt. După ce am câştigat setul doi, mi-am dat seama că am o şansă bună pentru a câştiga meciul. Mi-am spus că trebuie să fiu mai agresivă. M-am deplasat foarte bine şi acest lucru m-a ajutat să câştig", a declarat Simona Halep.

Ea a pierdut un singur meci de la începutul sezonului de tenis, finala de la Australian Open, iar site-urile de specialitate o ridică în slăvi pe românca de 26 de ani. Site-ul live-tennis.com scrie că, de cinci luni, liderul mondial joacă cel mai bun tenis la carierei.

"Halep are un bilanţ de 15-1... citeste mai mult

azi, 07:51 in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: Mediafax in