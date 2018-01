Simona Halep s-a calificat in optimi la Shenzhen Open, dupa 6-4, 6-1 cu Nicole Gibbs

Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-1, pe americanca Nicole Gibbs, locul 110 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Shenzhen Open, anunta News.ro. Cu un echipament de culoare rosie fara insemne, dupa despartirea de Adidas, Halep a pasit cu dreptul in 2018, reusind o victorie clara in fata unei jucatoare tenace, dar inferioara tehnic.

Romanca a continuat sa arate un joc mai ofensiv decat sezonul trecut, apropiat de cel prezentat la turneul demonstrativ de la Hua Hin, dinaintea Craciunului. Atenta la retur, consistenta in raliuri,... citeste mai mult

