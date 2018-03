Halep va evolua undeva spre sfârşitul săptămânii, dar până atunci va intra pe teren la un eveniment caritabil. Ea va participa in data de 20 martie la Miami la ALL STAR TENNIS CHARITY EVENT .

Este un eveniment caritabil care a ajuns deja la editia cu nr.9 si are ca scop strangere de fonduri pentru ACEing Autism , aceasta fiind organizatie care aduce printre altele si programe de tenis de agrement pentru copii diagnosticati cu autism .

In acest an au confirmat participarea la acest eveniment Simona Halep nr.1 WTA si antrenorul ei Darren Cahill,Serena Williams ,Nick Kyrgios si Frances Tiafoe citeste mai mult

azi, 10:25 in Sport, Vizualizari: 76 , Sursa: Adevarul in