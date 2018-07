Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a recunoscut după meciul cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, pierdut sâmbătă, în turul al treilea la Wimbledon, că a avut o atitudine neprofesionistă, potrivit site-ului WTA.



"Ea a jucat foarte bine. A rezistat la fiecare puncte. Are toate meritele. Jocul a fost unul destul de bun, dar cred că nu am avut o atitudine pozitivă pe teren. Am făcut un meci foarte neprofesionist din partea mea. Dar sunt prea obosită, eram prea obosită. Mă dureau toate'', a declarat Halep.

''Nu voi căuta scuze după acest meci, ea a meritat să câştige, dar totuşi sunt tristă pentru felul cum m-am... citeste mai mult

