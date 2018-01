Sportiva noastra a marturisit ca nu mai simte nimic din cauza durerilor cauzate de acest meci.

"A fost cu siguranta un meci foarte dificil, foarte lung. Sunt atat de fericita ca am rezistat acolo. Am aratat un tenis bun si va multumesc tuturor pentru sustinere. Parca muschii mei nu-i mai simt, nu mai simt nimic, sunt aproape moarta, dar a fost placut sa fiu pe teren si sa fiu din nou in optimi", a spus Simona Halep, dupa meci, relateaza ziare.com.

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open la capatul unui meci de-a dreptul incredibil.

Sportiva noastra a invins-o pe Lauren Davis (76 WTA), scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa un meci ce... citeste mai mult

acum 23 min. in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Realitatea in