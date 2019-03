Într-o conferinţă de presă susţinută la Indian Wells, Simona Halep a avut o reacţie tranşantă la întrebarea dacă s-a gândit, pentru a beneficia de înlesniri fiscale, să locuiască în altă ţară decât în România.

"Simt că aparţin acelui loc şi întotdeauna mă întorc cu plăcere în România. De fiecare dată când simt nevoia să-mi încarc bateriile mă întorc în Romania. Am familia, am rudele si prietenii. Oamenii fac România mai bună! Nici măcar nu mă pot gândi ca aş putea părăsi ţara. M-am născut acolo, iar asta este ceva pozitiv pentru mine. Am succes în... citeste mai mult

