Câştigătoare de manieră clară în faţa lui Venus Williams, scor 6-2, 6-3, Simona Halep e gata de înfruntarea cu Serena Williams, a opta a carierei, din optimile de finală de la Australian Open.

La finalul unei prestaţii de vis, cea mai bună de la actuala ediţie a turneului de la Antipozi, gândul constănţencei a zburat spre confruntarea cu cea pe care o consideră cea mai mare jucătoare din istorie şi cu care a stat faţă în faţă de nouă ori până acum, ultima dată acum doi ani, în sferturile de finală de la US Open 2016: "Am jucat cel mai bun tenis de până acum, în acest an. Este o mare provocare să joc în faţa... citeste mai mult

acum 19 min. in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: Pro Sport in