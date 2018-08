Garbine Muguruza (24 de ani, Spania, locul 7 WTA) s-a retras, accidentată, înainte să joace cu Anastasija Sevastova, anunță Digisport.

"Din păcate, nu m-am recuperat după o accidentare la braț, pe care am suferit-o săptămâna trecută. Am făcut tot ce am putut pentru a juca aici, dar din păcate nu sunt pregătită și am nevoie de mai mult timp. Îmi va fi dor să joc aici și sper să revin pe viitor la Montreal", a declarat Garbine Muguruza.

