Simona Halep a făcut primele declarații după despărțirea de antrenorul australian Darren Cahill, dezvăluind ce planuri are, dar și care sunt temerile ei pentru următoarea perioadă.

Halep a declarat marți, la acțiunea găzduită la Țiriac Collection, că, deocamdată, nu a vorbit cu nici un alt tehnician: „În momentul de față nu am vorbit nimic cu nimeni. Nu exista un plan B. Nu este ușor să îmi aleg un alt antrenor, a fost o perioadă cu Darren și vreau să îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Eu cred că o să fie bine în continuare”.

Simona Halep a mai spus că bănuia că Darren Cahill voia să renunțe.

„Nu știam că vrea să renunțe, dar bănuiam, pentru că am mai avut... citeste mai mult

azi, 00:56 in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: A1 in