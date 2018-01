"Nu e ușor să vorbesc acum. Caroline a jucat minunat. Vreau să-ți felicit echipa, să-l felicit pe tatăl tău și ceea ce a făcut pentru tine. A fost un turneu bun pentru mine, nu am început grozav, mă bucur că am ajuns într-o finală de turneu de mare șlem, dar mai am mulți ani în față și sunt sigură că voi mai avea parte de așa ceva. Vreau să mulțumesc echipei mele, e o muncă intensă, familiei mele, oamenilor ce mă privesc, poate a patra oară va fi cu noroc. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, am avut parte de susținere din toată lumea, sper să ne revedem la anul în aceeași fază a competiției", a declarat Simona Halep.

acum 14 min. in Sport, Sursa: Antena 3