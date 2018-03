Numărul 1 mondial a recunoscut că a avut de muncit serios în fața croatei Petra Martic.

A fost dificil să joc astăzi din cauza vântului, dar și din cauza adversarei, dar am luptat până la final. Nu știu cum am câștigat, dar am câștigat. Am fost puțin frustrată din cauza jocului, din cauza vântului, mingea se mișca, dar am refuzat să pierd. Am vrut să fiu al fan al tenisului, să mă bucur de atmosfera de la Indian Wells, sunt o mare fană a surorilor Williams, sper să joc cât mai mulți ani aici la Indian Wells, a spus Halep, după victoria din sferturi, la Indian Wells.

