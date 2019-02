Simona Halep s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de la Doha, după ce a trecut cu 7-6, 7-6, de Julia Georges, unde o va întâlni pe Elina Svitolina, care a trecut, tot joi, de Katerina Muchova, 6-4, 6-2, informează romaniatv.net.

Simona Halep s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în semifinalele turneului de la Doha.

"Sunt foarte fericită, a fost un meci complicat, e greu să joc împotriva ei, pentru că are un serviciu bun, nu am cedat şi de aceea am câştigat meciul. Mă bucur că sunt aici, pentru că nu am vrut să plec. Sunt obişnuită cu atmosfera. Le muţumesc... citeste mai mult