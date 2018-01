Simona Halep s-a declarat tristă și extrem de dezamăgită de înfrângerea pe care a suferit-o sâmbătă în finala de la Australian Open, în fața danezei Caroline Wozniacki.

"Nu e ușor să vorbesc acum. Vreau s-o felicit pe Caroline. Vreau să-ți felicit echipa și pe tatăl tău pentru tot ce a făcut pentru tine până acum. Nu a fost ușor. Sunt tristă, nu am putut câștiga azi, Caroline a fost mai bună decât pe mine. Am mulți ani în față, sunt sigură că voi reveni. Vreau să mulțumesc echipei mele. E o muncă intensă în fiecare zi. Mulțumesc familei mele. E păcat că nu am reușit să fac marele pas a treia oară, dar... citeste mai mult

