Simona a mărturisit că a vorbit cu Darren Cahill şi va încerca să facă o schimbare în jocul ei, chiar de la începutul sezonului de hard. "Vreau să fiu mai bună la fileu, să merg mai des acolo! Lucrez intens cu Darren, am luat aceasta decizie împreună cu el. Pe iarbă nu a mers, dar e normal să-mi trebuiască timp, având în vedere că am jucat ani de zile de pe spatele terenului", a spus Simona Halep într-un interviu acordat pentru EuroSport.

Simona va juca la Montreal şi Cincinnati şi apoi va lua startul la US Open. citeste mai mult

azi, 07:57 in Sport, Vizualizari: 60 , Sursa: Adevarul in