Vineri, 04 Mai, 19:30

Simona Halep poate deveni prima jucătoare de tenis care cucerește 3 titluri la Madrid dacă va câștiga și în acest an.

Liderul mondial va juca în primul meci cu Ekaterina Makarova, locul 32 WTA, însă spune că nu se consideră favorită la turneul iberic.

"Nu cred că sunt principala favorită. Bineînţeles că am şansele mele pentru că sunt numarul 1 în lume, dar niciodată nu mă gândesc că sunt favorita unui turneu. O să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun.

Am mai fost... citeste mai mult