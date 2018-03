Joi, 22 Martie, 22:33

Simona Halep a traversat momente dificile în timpul meciului cu Oceane Dodin, din turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami.

Spre finalul primului set, jucătoarea noastră a părut vizibil deranjată de probleme la umărul drept și la gât și a solicitat de două ori intervenția fizioterapeutului.

Visibly in pain, Simona is receiving treatment on her neck. #MiamiaOpen pic.twitter.com/gZfsVVEijI

— SimonaHalepFanSpace (@LosHalepenos) March 22, 2018 Televiziunea americană a surprins-o pe Simona Halep având grimase de durere în timp ce fizioterapeutul o masa în zona... citeste mai mult

