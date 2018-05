Inceput entuziasmant de turneu la Roma pentru Simona Halep, lidera clasamentului mondial, in fata japonezei Naomi Osaka, jucatoare careia nu i-a cedat decat un singur game.

Halep a avut nevoie de 59 de minute pentru a o invinge pe Osaka, scor 6-1, 6-0, dupa un meci dominat cu autoritate.

O revansa pe care Halep si-a luat-o meritat in fata japonezei dupa infrangerea aspra pe care o suferea in acest an in semifinalele de la Indian Wells.

De aceasta data Halep a jucat ca in vremurile bune si a transformat-o pe Osaka intr-o jucatoare de circuit ITF.

Practic singurul game in care japoneza a contat cu adevarat a fost al doilea al... citeste mai mult