”Voi juca la acest turneu. Încă mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona. A fost un început de an foarte bun. Mă bucur să fiu din nou la Doha, însă nu pot să spun 100% cum e piciorul pentru că nu am mai jucat meci oficial. Eu mă simt pregătită, o să intru în teren ca să joc meciul și ca să-l câștig, dar vedem maine", a spus Simona Halep pentru Digisport.

Simona va debuta la ediția din acest an a turneului de la Doha direct în turul secund. Ea se va duela cu Ekaterina... citeste mai mult

acum 13 min. in Sport, Vizualizari: 12 , Sursa: Realitatea in