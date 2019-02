Simona Halep a afirmat miercuri că nu dorește să-și ia antrenor în perioada următoare și că va merge la turneele de la Indian Wells și Miami cu actuala echipă, precizează antena3.ro.

„Am alături de mine cei trei băieţi care sunt foarte ok şi încearcă să mă ajute cu tot ce este nevoie. Vasile (n.r.; - Antonescu) este un sparring-partner foarte, foarte bun şi îmi dă încredere atunci când ne antrenăm, Teo are grijă de pregătirea mea fizică, iar Andrei are grijă să fiu aptă pe teren. Cred că am o echipă puternică, mă simt bine cu ei şi cred că atmosfera într-o...