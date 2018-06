Tenismena din Constanţa, Simona Halep, liderul mondial în clasamentul WTA, a anunţat, printr-o postare pe contul său de Facebook că nu va participa la turneul Nature Valley International, programat la Eastbourne în perioada 24-30 iunie. Decizia a fost luată din cauza unei accidentări.

"Îmi pare foarte rău să anunţ că mă retrag de la turneul Nature Valley International de săptămâna viitoare. Am experimentat dureri la tendonul lui Ahile şi o inflamaţie în timpul turneului de la Roland Garros şi încă nu sunt refăcută în totalitate. Am fost sfătuită de medici să prelungesc pauza şi să continui tratamentul. Mi-a plăcut să joc la... citeste mai mult