Simona Halep, locul I WTA, s-a retras de la turneul de categorie Premier de la Eastbourne, din cauza unei accidentări. Astfel, ea va concura direct la Wimbledon, fără vreun meci anterior pe iarbă, după ce a câştigat recent French Open, pe zgură.

"Îmi pare rău să anunţ că mă retrag de la turneul de săptămâna viitoare Nature Valley International. Am resimţit dureri şi am suferit o inflamaţie la tendonul lui Ahile în timpul French Open şi mai este nevoie de timp pentru o recuperare totală. Am fost sfătuită de medici că trebuie o perioadă mai lungă de odihnă, în timp ce continui tratamentul. Mi-a plăcut... citeste mai mult

