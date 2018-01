Simona Halep, noi detalii despre ACCIDENTARE. Ce spune despre RETRAGEREA de la Australian Open 2018

Simona Halep a oferit detalii noi despre starea ei de sănătate după accidentarea suferită, marţi, în meciul cu Destanee Aiava din primul tur al Australian Open 2018.

Simona Halep a afirmat că nu crede că are ceva rupt la glezna stângă.

"Am simţit o pternică durere pe teren, dar nu am avut timp să văd ce am. Am fcăut un duş, am făcut stretching şi am venit aici. Vreau să aştept până mâine să văd cum mă trezesc. Din experienţa mea, simt că nu este nimic rupt, dar durerea a fost mare. Îmi trebuie un consult medical. Am mai avut cinci accidentări la... citeste mai mult

