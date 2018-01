Luni, 22 Ianuarie, 09:34

Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în sferturi la Australian Open după ce a trecut într-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici)

După meci, Halep a vorbit despre evoluția avută în fața lui Naomi Osaka, despre tactica pe care a pus la punct cu echipa sa și despre accidentare și condiția fizică.

"A fost un meci excelent. A fost a doua mea partidă pe această arenă și le mulțumesc fanilor pentru încurajare. Sunt foarte fericită. Am jucat bine și sunt mândră că am stat concentrată pe tot meciul. Am jucat bine în punctele importante.

Osaka a lovit foarte puternic și a trebuit să o deplasez foarte mult. E bine... citeste mai mult

