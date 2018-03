Vineri, 16 Martie, 10:58

Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a învățat din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de făcut pentru a ajunge în finala Indian Wells.

Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrală, după după terminarea înfruntării dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. "Am mai jucat împotriva Simonei, știu la ce să mă aștept și cum să reacționez. Am făcut o mulțime de erori în meciurile precedente, nu am profitat de șansele pe... citeste mai mult