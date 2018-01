Sambata, 20 Ianuarie, 12:55

După meciul fabulos cu Lauren Davis, câștigat dramatic, 4-6, 6-4, 15-13, Simona Halep va juca în optimile turneului de la Australian Open cu Naomi Osaka (72 WTA).

Simona Halep și Naomi Osaka vor juca luni, iar japoneza, care în turul III a trecut de Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni, scor 6-4, 6-2, a vorbit despre meciul contra liderului WTA.

"Am transpirat mai mult uitându-mă la meciul Simonei Halep decât am făcut-o în timpul meciului meu. Este o adevărată onoare să joc împotriva numărului 1 mondial.

Am jucat de două ori impotriva Simonei Halep și de fiecare dată au fost... citeste mai mult

