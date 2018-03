Sambata, 17 Martie, 08:25

Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a trecut de Simona Halep, scor 6-3, 6-0, și s-a calificat în prima finală de turneu Premier Mandatory din carieră.

"Am încercat să îmi pun în aplicare planul de joc. Să întâlnesc pe cineva atât de bun ca Simona și să înving cu un astfel de scor e mai mult decât mi-am dorit. Planul a fost să trimit cât mai multe mingi înapoi, să fiu mai consistentă. Asta nu mi-a reușit la Australian Open, unde am pierdut.

O să mă antrenez pentru finală, nu am timp pentru altceva în ziua liberă.... citeste mai mult

