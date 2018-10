Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu au fost nominalizate de WTA pentru două distincţii de final de an.

Pentru titlul de cea mai bună jucătoare a anului se întrec cele patru câştigătoare de Grand Slam din acest an, Caroline Wozniacki, Simona Halep, Angelique Kerber şi Naomi Osaka, plus Petra Kvitova, care are cele mai multe turnee câştigate în 2018 - cinci.

Mihaela Buzărnescu poate cuceri trofeul acordat „Revelaţiei sezonului“, fiind în competiţie cu Amanda Anisimova (SUA), Danielle Collins (SUA), Sofia Kenin (SUA) şi Arina Sabalenka (Belarus). Alese de jurnalişti specializaţi pe tenis din întreaga lume,... citeste mai mult

azi, 10:37 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in