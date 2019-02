Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) şi-a completat CV-ul cu a şasea victorie în şase meciuri cu Lesia Ţurenko, scor 6-3, 7-5, în turul al doilea de la Dubai, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului, apoi a avut un discurs echilibrat. Unul în care i-a mulţumit special lui Adrian Măcelaru, ambasadorul României la Dubai, pentru prezenţa în tribune.

"Îmi place cum am jucat, nu a fost deloc uşor pentru mine. Am vrut să stau concentrată la fiecare minge pe care o lovesc, am reuşit şi mă... citeste mai mult

