Eliminată de taiwaneza Su-Wei Hsieh în turul trei la Wimbledon, Simona Halep a revenit în România şi a recunoscut că trecerea de la zgură la iarbă a fost una dificilă.

Turneul de la All England Club a fost primul disputat de Simona după triumful de la Roland Garros. „Da, cu siguranţă a fost mai puţin bine că n-am avut un meci înainte, dar a fost şi bine, pentru că n-am avut timp să am meciuri, că am mers spre finală la Rolad Garros. Nu poţi să le ai pe toate. M-am simţit bine, a fost bucurie foarte... citeste mai mult

