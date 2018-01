Simona Halep mai are nevoie de o singură victorie ca să fie sigură că va rămâne pe primul loc şi săptămâna viitoare, după ce jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza, care avea şanse de a deveni lider, s-a retras în timpul primei partide cu Alexandra Krunic de la Brisbane, la scorul de 7-5, 6-7, 2-1.

Muguruza a abandonat din cauza unor crampe musculare. Simona avea mari emoţii la început de an şi era obligată să câştige titlul de la Shenzhen pentru a sta liniştită, întrucât Garbine se afla la doar 40 de puncte în spatele ei. Iberica rămâne însă cu 6.005 puncte şi nu mai poate urca pe locul 1 după retragerea de la Brisbane, în timp ce Halep are 6.175... citeste mai mult