Simona Halep, liderul mondial din circuitul WTA, a fost lovită în plin cu mingea trimisă de Serena Williams, care a uitat că meciul de la Miami are un caracter demonstrativ. Americanca a lovit puternic, la fel ca în turneele oficiale, nimerind-o din greşeală pe româncă. Serena a realizat imediat că nu a procedat corect, iar deţinătoarea a 23 de titluri de Grand Slam şi-a dus mâna la gură când şi-a dat seama ce a făcut, apoi i-a cerut scuze Simonei Halep.



Lots of fun at the #MiamiAllStars Tennis for Charity event featuring @SerenaWilliams, @Simona_Halep, @darren_cahill and @FTiafoe citeste mai mult

