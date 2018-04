Sambata, 28 Aprilie, 09:16

Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart de Coco Vandeweghe (26 de ani, locul 16 WTA), scor 4-6, 1-6.

După turneul din Germania, Simona se pregătește acum de turneul de la Madrid, pe care l-a câștigat în 2016 și 2017. La competiția din Spania, Simona îl va avea alături și pe Darren Cahill, care a lipsit la Stuttgart. În plus, liderul WTA susține că și prezența lui Ion Țiriac o ajută foarte mult.

"Am vorbit cu Darren în fiecare zi. Vorbim despre meciuri, despre ce greșeli am făcut şi despre ce trebuie să fac mai bine. El vine la Madrid. Nu e schimbat nimic şi nu afectează cu nimic acest... citeste mai mult

