Miercuri, 28 Martie, 22:07

Eliminată din ambele probe de la Miami, Simona Halep a revenit în această seară în România. Liderul mondial s-a declarat nemulțumită de nivelul jocului său de la ultimele două turnee și spune că va relua în cel mai scurt timp antrenamentele.

"Nu a fost o perioadă prea reușită, pentru că nu m-am antrenat, nu am fost pregătită fizic. De aici și rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng și nici nu o să dramatizez. O să muncesc mai mult și o să fie bine.

Abia aștept să joc pe zgură, am avut rezultate bune anul... citeste mai mult

acum 45 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Gazeta Sporturilor in