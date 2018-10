Marius Copil va juca duminică. 28 octombrie, meciul carierei. Sportivul român de 28 de ani s-a calificat în finala turneului de la Basel, acolo unde se va întâlni cu unul dintre cele mai importante nume din tenisul mondial, Roger Federer.

Performaţa lui Copil nu a fost trecută cu vederea nici de numărul 1 WTA. Simona Halep îi ţine pumnii jucătorului nostru în confruntarea cu marele campion elveţian.

”Multă bafta, Marius! Suntem cu tine!!”, a fost mesajul postat pe Twitter de cea mai bună jucătoare a lumii, care l-a şi felicitat pe Copil, pentru parcursul de la Basel.

Congrats! Sending you lots of luck for tomorrow

