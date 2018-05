Vineri, 25 Mai, 08:32

Liderul mondial Simona Halep a acordat un interviu presei internaționale înaintea startului turneului de la Roland Garros, care începe duminică. Jucătoarea noastră și-a manifestat încă o dată intenția clară de a triumfa pe zgura pariziană.

"Am crescut jucând pe zgură, de când am luat racheta în mână am evoluat pe această suprafaţă. Aici am învăţat ABC-ul tenisului şi cred că toată experienţa acumulată mă ajută să am mereu rezultate pe zgură. Vreau să câştig turneul, acesta este obiectivul meu, mai ales că am câştigat la juniori. Ştiu ce...