Simona a vorbit la Eurosport despre ce s-a întâmplat anul acesta şi a tras câteva concluzii. "După finala de la Roma, pierdută cu Svitolina, a fost un moment greu, să reintru în teren şi să încerc să joc mai bine. Nu m-am speriat când am pierdut primul set în primul meci de la Roland Garros, dar am avut emoţii, fiindcă mereu, în subconştient, e presiunea punctelor. Dar când am încheiat meciul, am simţit că revine încrederea. Abia după meciul cu Elise Mertensam avut încredere că simt jocul şi că îmi place terenul. .Când joc contra lui Angelique... citeste mai mult

