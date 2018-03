Halep (26 ani), principala favorită a competiţiei, şi-a asigurat un cec în valoare de 47.170 dolari şi 65 de puncte WTA, iar în turul următor o va înfrunta pe poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie numărul 30, care a dispus la rândul ei, 6-3, 7-6 (7/4), de belgianca Alison Van Uytvanck.

Simona Halep a explicat de ce a fost atît de strâns meciul cu Dodin, locul 98 WTA.

"Am avut multe meciuri dificile în acest an, sunt obișnuită. Am vrut să rămân concentrată, am luptat până la final în meci și asta e cel mai important. E greu să joci împotriva unei astfel... citeste mai mult

