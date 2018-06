Simona Halep, numărul 1 mondial în tenisul feminin, va juca împotriva japonezei Kurumi Nara în primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, în urma tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Simona Halep / FOTO: WTA Halep (26 ani), campioana de la Roland Garros şi principala favorită a turneului pe iarbă de la All England Club, a jucat până acum de două ori împotriva japonezei și a câştigat ambele confruntări cu Nara (26 ani, 101 WTA): prima la junioare şi alta în 2014, la Indian Wells, în turul secund, cu 6-2, 6-2.

World No.1 @Simona_Halep has been drawn to face Kurumi Nara in the first round#Wimbledon

