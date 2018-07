Simona Halep, invitatã la un pahar de vin de un vasluian

Romanca a ratat prezenta in optimile turneului dupa ce a fost invinsa de taiwaneza Su-Wei Hsieh(locul 48 WTA)scor, 6-3,4-6, 5-7. Romania a avut opt jucatoare pe tabloul principal, insa, dupa ziua de sambata am ramas cu zero. Liderul mondial a declarat...

Info Braila, 10 Iulie 2018